Гвардиола: победа над «Шахтером» - это огромный успех

Главный тренер испанской «Барселоны» Хосеп ГВАРДИОЛА считает победу своей команды над донецким «Шахтером» «огромным успехом».

Об этом он заявил 1 октября в Донецке на пресс-конференции после матча группового тура Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» - «Барселона», который закончился победой испанцев со счетом 1:2.

«То, что мы сделали сегодня, считаю огромным успехом. Если бы мы обыграли слабого соперника, я бы более критично относился к своим игрокам. Я доволен результатом», - сказал Х.ГВАРДИОЛА.

Он отметил, что «у «Шахтера» сильный состав, есть пять отличных бразильцев и правый полузащитник с большим будущим».

«Я знаю, что положение «Шахтера» в чемпионате - это недоразумение. Знаю, что команда сильная, тренер - очень опытный», - добавил наставник «Барселоны».

Он признал, что для его команды игра была «очень сложной», было допущено немало ошибок. «Сейчас необходимо отдохнуть, разобраться и устранить ошибки, которые мы допустили», - акцентировал Х.ГВАРДИОЛА.

Отвечая на вопрос, не считает ли он, что его команда нарушила правило честной игры «фейр-плей» перед тем, как забила гол, тренер «Барселоны» ответил: «Это нормально. Дончане будут говорить, что мяч вышел из игры, а мы будем говорить, что не вышел, и наш игрок среагировал очень быстро. Такая реакция нормальна для футболиста».

«Важно то, что, забив, мы не остановились, а продолжали атаковать и забили второй гол», - заключил Х.ГВАРДИОЛА.