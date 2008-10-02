Тернопольской тоже хочет денег на подготовку к Евро-2012

Председатель Тернопольской областной госадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ неудовлетворен тем, как в государстве распределяются средства на подготовку к Евро-2012.

В беседе с корреспондентом УНИАН он, в частности, заметил, что на финансирование ремонта дорог, проходящих через Тернопольскую область, в бюджете не предусмотрено никаких средств. “Хотя дорога на Ковель есть в программе капитального ремонта дорог”, – сказал председатель ОГА.

“Если поднимается вопрос оставления части налогов в городах, принимающих Евро-2012, то понятно, что там тратят эти средства на дороги, на коммунальную сферу. Но почему бы и мы не могли оставлять себе часть налогов? Не наша же вина, что у нас нет стадиона. Почему уделено внимание только одним регионам? Государство должно развиваться пропорционально, а не так, что одна область более дотирована, а другая – менее”, – отметил Ю.ЧИЖМАРЬ.