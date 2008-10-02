МЧС открыть в Киеве к Евро-2012 семь новых пожарных частей

10:17, 02 октября 2008
Футбол 2012
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Заторы на дорогах тоже учтут

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций планирует открыть в Киеве к Евро-2012 семь новых пожарных частей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в Киеве глава МЧС Украины Владимир ШАНДРА.

«Мы хотим ввести в действие к Евро-2012 семь новых пожарных частей», - сказал он.

По словам В.ШАНДРЫ, планируется, что создание пяти частей будет финансироваться из государственного бюджета, а расходы на образование других будет брать на себя городской бюджет.

Кроме того, отметил министр, сейчас идут переговоры относительно создания в столице мобильных пожарных депо для повышения скорости реагирования при возникновении пожаров.

«Мы сейчас ведем дискуссию о создании в Киеве небольших пожарных частей, которые будут иметь в своем составе небольшие автомобили, оснащенные пожарными гидрантами для предварительной разведки места пожара», - сказал он. В.ШАНДРА прибавил, что планируется, что в таких пожарных депо будут работать один дежурный автомобиль и 5 бойцов пожарной охраны.

По его словам, это позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, учитывая тот факт, что на дорогах Киева часто образуются транспортные заторы.

 

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