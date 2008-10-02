Днепропетровск получил целевую программу подготовки к Евро-2012

Утверждена уточненная целевая программа подготовки и проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Днепропетровской области.

Об этом УНИАН сообщил депутат областного совета Вадим ШЕБАНОВ.

По его словам, депутаты Днепропетровского областного совета приняли уточненную целевую программу, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 22 февраля 2008 г. об утверждении Государственной целевой программы относительно подготовки и проведения Евро-2012.

В.ШЕБАНОВ отметил, что прогнозное финансирование региональной целевой программы составит более 7,065 млрд. грн. Из них почти 1,44 млрд. грн. поступит из государственного бюджета, более 802 млн. грн. будут выделены из бюджета Днепропетровской области и бюджета Днепропетровска. Около 4,824 млрд. грн. на реализацию программы обеспечат инвесторы.

Более 90% целевой программы подготовки к Евро-2012 будет выполнено на протяжении 2008-2011 гг.