Шахтер потерял победу за пять минут до конца матча

В матче второго тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА в группе C донецкий Шахтер, побеждая по ходу игры 1:0 за пять минут до конца матча пропустил два мяча и проиграл поединок.

Шахтер - Барселона 1:2 (Илсиньо 44 - Месси 87, 90+4)

Счет другого матча в группе

Спортинг - Базель 2:0 (Романели 55, Дерлей 86).

«Шахтер»: Пятов, Хюбшман, Шевчук, Чигринский, Ищенко, Дуляй (Левандовски, 93), Фернандиньо, Илсиньо (Виллиан, 86), Срна, Адриано (Селезнев, 72), Брандау.

«Барселона»: Вальдес, Даниэль Алвес, Пуйоль, Маркес, Пике, Туре, Кейта (Гудйонсен, 81), Иниеста, Хави Эрнандес, Анри (Месси, 60), Это`O (Боян Кркич, 74).

Голы: Илсиньо (45) – Месси (87), Месси (94).

Предупреждения: Срна (47), Фернандиньо (58), Чигринский (69), Брандау (88) – Хави Эрнандес (41), Кейта (78), Иниеста (92).

Удары (в створ): 7 (3) – 11 (5).

Угловые: 5 – 3.

Офсайды: 1 – 3.

Фото: ФК "Шахтер"