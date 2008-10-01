Матч «Шахтер»-«Барселона» в Донецке будут охранять 750 милиционеров

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Олимпийский» в Донецке на матче Лиги чемпионов между командами «Шахтер» (Донецк, Украина) и «Барселона» (Барселона, Испания) охранять общественный порядок будут около 750 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управлениям МВД Украины в Донецкой области, милицией будут предприняты все меры для поддержания надлежащего общественного порядка на стадионе, прилегающей территории и в городе в целом. В ГУ МВД отметили, что на матч ожидается приезд большого количества болельщиков из разных областей Украины, а также из-за рубежа.

В связи с этим милиция Донецкой области обратилась ко всем любителям футбола и жителям «с убедительной просьбой быть взаимовежливыми и корректными, не допускать нарушений общественного порядка, подчиняться законным требованиям сотрудников милиции».