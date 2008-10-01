В матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА по футболу (группа G) между командами Фенербахче и Динамо боевая ничья.

Фенербахче - Динамо 0:0.

В этой же группе Арсенал выиграл у Порту 4:0.

«Фенербахче»: Демирель, Лугано, Роберто Карлос, Эду, Эмре (Угур Борал, 86), Казим Казим, Алекс – кап (Бурак Йилмаз, 77), Гуиса, Сельчук Сахин, Мальдонадо, Гекхан Генул.

«Динамо»: Богуш, Бетао, Гиоане, Вукоевич, Алиев (Асатиани, 89), Бангура (Шацких, 46), Еременко, Диакате, Михалик - кап, Эль Каддури (Несмачный, 62), Нинкович.

Предупреждены: Роберто Карлос (40), Казим Казим (53), Сельчук Сахин (62) - Эль Каддури (35), Алиев (68), Богуш (90+1).

Удары (в створ): 8 (4) – 8 (0).

Угловые: 6 – 4.

Офсайды: 4 – 3.