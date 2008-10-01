Сыграны два матча в Кубке УЕФА
В групповой турнир прошли ЦСКА и Герта
Завершились первые два ответных матча первого раунда Кубка УЕФА
ЦСКА Москва - Славен 1:0 (первый матч 2:1)
Сент-Патрик - Герта - 0:0 (0:2).
В групповой турнир проходят ЦСКА и Герта.
Остальные матчи раунда состоятся 2 октября:
Валенсия - Маритиму (первый матч 1:0)
Олимпиакос Пирей - Норселланн (2:0)
Витория Гимараеш - Портсмут (0:2)
Депортиво - Бранн (0:2)
Пари Сен-Жермен - Эржийеспор (2:1)
Брюгге - Янг Бойз (2:2)
Копенгаген - ФК Москва (2:1)
Удинезе - Боруссия Дортмунд (2:0)
Аякс - Борац Чачак (4:1)
Васлуй - Славия Прага (0:0)
Динамо Бухарест - НЕК (0:1)
Ред Булл - Севилья (0:2)
Артмедиа - Спортинг Брага (0:4)
Спарта Прага - Динамо Загреб (0:0)
Цюрих - Милан (1:3)
Астон Вилла - Литекс (3:1)
Галатасарай - Беллинцона (4:3)
Металлист - Бешикташ
Спартак Москва - Баник (1:0)
Твенте - Ренн (1:2)
Херенвеен - Витория Сетубал (1:1)
Бенфика - Наполи (2:3)
Мазервэлл - Нанси (0:1)
Манчестер Сити - Омония (2:1)
Стандард - Эвертон (2:2)
Левски - Жилина (1:1)
Хонка - Расинг Сантандер (0:1)
Каунас - Сампдория (0:5)
Партизан - Тимишоара (2:1)
Сент-Этьен - Хапоэль Тель-Авив (2:1)
Униря - Гамбург (0:0)
Русенборг - Брондбю (2:1)
Калмар - Фейеноорд (1:0)
Лех - Аустрия Вена (1:2)
Шальке 04 - АПОЭЛ (4:1)
Штутгарт - Черно Море (2:1)
Рапид Бухарест - Вольфсбург (0:1)
Висла Краков - Тоттенхэм Хотспур (1:2)