Матч ”Фенербахче” – ”Динамо” будут судить австрийцы

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать поединок 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между стамбульским «Фенербахче» и киевским «Динамо».

Арбитром в поле назначен 31-летний австриец Томас АЙНВАЛЛЕР (Thomas Einwaller), сообщается на официальном сайте “Динамо”.

Т.АЙНВАЛЛЕР, банковский служащий по профессии, получил статус арбитра ФИФА 1 января 2005 года. Дебют на международной арене состоялся 14 июля на поединке 1-го квалификационного раунда Кубка УЕФА «Эсбьерг» (Дания) – «Флора» (Эстония).

Матч между «Фенербахче» и «Динамо» станет дебютным для австрийца в групповом турнире Лиги чемпионов.

В этом году Т.АЙНВАЛЛЕР вошел в число арбитров, обслуживавших матчи Олимпийских игр в Пекине, а также входит в список из 54-х судей, которые претендуют на обслуживание поединков чемпионата мира 2010 года.

Ассистентами арбитра назначены его соотечественники – Роланд ХАЙМ (Roland Heim) и Норберт ШВАБ (Norbert Schwab). Четвертым арбитром на матче будет работать также австриец Томас ПРАММЕР (Thomas Prammer).

Делегатом УЕФА назначен Казимеж ОЛЕЖЕК (Kazimierz Oleszek) из Польши, а за работой арбитров будет следить немец Фолькер РОТ (Volker Roth).