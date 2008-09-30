«Динамо» сегодня в Турции будет ламать нехорошую традицию

Главный тренер киевского «Динамо» Юрий СЕМИН уверен, что его подопечные сделают все возможное чтобы победить и поломать традицию неудачных выступлений в Лиге чемпионов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Стамбуле после прибытия украинской зборной на матч с местным «Фенербахче», сообщается на официальном сайте «Динамо».

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему «Динамо» традиционно успешно играет в чемпионате, но на протяжении длительного периода плохо играет в Лиге чемпионов, Ю.СЕМИН отметил, что ему сложно говорить о том, что было до него. А относительно сегодняшнего дня он подчеркнул: «Мы сделаем все возможное, чтобы эту традицию нарушить. Игроки серьезно готовятся к поединку, чувствуют свою силу, поэтому в данном случае задача – добыть победу и поломать традицию».

Отвечая на вопрос о том, чем украинцы собираются удивить турецкую команду, наставник «Динамо» сказал, что Луиса АРАГОНЕСА (главный тренер «Фенербахче» - УНИАН) нельзя ничем удивить, поскольку он опытный наставник и действующий чемпион Европы.

«Самое главное – мы должны сыграть на своем уровне, в силу своих возможностей», - отметил Ю.СЕМИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня в рамках 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» встретится со стамбульским «Фенербахче». Матч состоится в Стамбуле (Турция) на стадионе "Шюкру Сарачоглу". Начало поединка в 21:45, прямая трансляция на телеканале ТЕТ.

В Турцию Ю.СЕМИН взял 21 футболиста. По итогам вечерней, 29 сентября, тренировки он определит 18 игроков, который попадут в заявку на матч. Итак, в Стамбул отправились:

Вратари: Шовковский, Богуш, Рыбка;

Защитники: Бетао, Михалик, Диакате, Асатиани, Эль Каддури, Несмачный, Романчук;

Полузащитники: Вукоевич, Алиев, Нинкович, Гиоане, Еременко, Морозюк;

Нападающие: Бангура, Шацких, Кравец, Ярмоленко, Зозуля.