Новый стадион в Днепропетровске отвечает требованиям УЕФА

Открытый 14 сентября новый стадион в Днепропетровске “Арена Днепр”, который будет принимать матчи Евро-2012, отвечает требованиям УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопрос журналистов, заявил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

“Сегодня брутто на этом стадионе – 31 тыс. мест, нетто – около 28 тысяч. Для того, чтобы привести этот стадион в соответствие с теми обязательствами, которые мы на себя взяли, нужно будет изменить в некоторых секторах сидения с 50 см до 45”, - сказал Г.СУРКИС.

Он добавил, что остальное не стоит даже обсуждать.

“Все будет готово в необходимый срок”, - отметил президент ФФУ.

Ранее некоторые отечественные издания распространили информацию о том, что новая арена в Днепропетровске не отвечает требованиям УЕФА, поскольку количество мест на ней меньше 30 тысяч, определенных для матчей уровня европейского первенства.