Правительство не планирует ликвидации Нацагентства по Евро-2012

Правительство не рассматривало вопрос ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопрос журналистов, сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

“Правительство в ближайшее время должно рассмотреть предложения вице-премьер-министра Украины относительно совершенствования и корректирования системы управления процессом подготовки к Евро-2012”, - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, эти предложения предусматривают формирование в структуре секретариата Кабинета министров координирующего департамента по вопросам подготовки к Евро-2012 во главе с заместителем министра Кабинета министров. И.ВАСЮНИК добавил, что эти предложения уже предварительно согласованы в правительстве.

Необходимость немедленно изменить общую структуру управления процессом подготовки к турниру отметил и президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

“Критерии формирования новой управленческой модели не должны базироваться на принципах политической целесообразности, а кадровая политика должна быть ориентирована исключительно на обеспечение потребностей проекта высокопрофессиональными отраслевыми специалистами”, - сказал он.

Г.СУРКИС считает, что путем любых политических компромиссов следует достичь принципиальных договоренностей о моратории на увольнение добросовестного, квалифицированного персонала, который обслуживает подготовку к турниру, вплоть до завершения всех мероприятий Евро-2012. Он объяснил, что идет речь, в первую очередь, о менеджерах в статусе государственных чиновников разного уровня.