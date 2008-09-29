Украинские города имеют одинаковые шансы принять Евро-2012

Все шесть украинских городов-претендентов на право стать хозяевами матчей Евро-2012 имеют одинаковые шансы, несмотря на то, определены они главными или резервными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

По его словам, президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ в Бордо четко отметил, что для турнира нужно минимум шесть городов, максимум восемь и количество городов в каждой стране может быть разным.

“Если какой-то город считая, что он был основным или резервным, и может на сегодняшний день надеяться, что для него будут сделаны какие-то исключения или формат турнира сохранит со стороны Украины и Польши пропорциональное количество городов – то это исключается”, - сказал Г.СУРКИС.

Он подчеркнул, что Польше нужно иметь все необходимое для открытия турнира, а Украине – для финальной игры. Если Варшава или Киев не будут готовы, добавил президент ФФУ, это будет означать, что та или другая страна будет снята с проекта.

Относительно количества городов, отметил Г.СУРКИС, все зависит от их готовности, а именно работы местной власти, которой центральная должна помочь. По его мнению, сейчас созданы необходимые условия для тех городов, которые желают продолжать борьбу за право принять матчи ЧЕ-2012.

“Поэтому пусть думают. Кто желает – пожалуйста, пусть остается. Кто не желает – сходите с дистанции”, - подытожил президент ФФУ.