Сркис предлагает обществености контролировать подготовку Евро-2012

В Украине важно ввести жесткий общественный мониторинг за выполнением всеми субъектами подготовки к проведению Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

“Наказание за нарушение технологических требований УЕФА к Евро-2012 должно быть неотвратимым и персонифицированным. Тогда ни одно ответственное лицо не сможет скрыть свою бездеятельность и непрофессионализм за безликими вывесками министерств и ведомств”, - сказал Г.СУРКИС.

Он также предложил закрепить за главными объектами Евро-2012 постоянно действующие корпункты ведущих СМИ. Это, по его мнению, поможет органам центральной власти и местного самоуправления своевременно реагировать на любые отклонения от заданного УЕФА курса.

Кроме этого, убежден президент ФФУ, нужно стимулировать каждого гражданина к творческому осмыслению им личной заинтересованности и поиску своего места в проекте Евро-2012.

“Маленький украинец” не должен исполнять роль пассивного наблюдателя, который лишь критикует власть и ожидает каких-то сказочных дивидендов, которые свалятся ему на голову плодами с волшебного дерева УЕФА”, - отметил Г.СУРКИС.

Каждый, кто поддерживает проведение в Украине Евро-2012, отметил он, своими собственными руками должен сделать конкретный, посильный вклад в реализацию планов подготовки к турниру.