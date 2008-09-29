За стадион во Львове ответит Садовой

Ответственность за промедление с началом строительства во Львове нового стадиона к финалу чемпионата Европы по футболу 2012 года лежит на мэрии города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

“К большому сожалению, генеральный подрядчик до этого времени не определен, и не подписано соглашение. Поэтому хотел бы обратить внимание, что ответственность за промедление с началом реального строительства львовского стадиона лежит на руководстве города Львова”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Он отметил, что завершение этого процесса (подписание соглашения генподряда на строительство стадиона – УНИАН) ожидается уже не первую неделю, а сам процесс переговоров никого не интересует.

“Думаю, ни львовян, ни правительство Украины, ни экспертов УЕФА не интересуют проблемы процесса переговоров между руководством города и “Альбиной”, австрийской компанией, которая будет реализовывать этот проект. Нужно поставить точку, и с начала октября, как это предусмотрено в плане, приступить к строительству стадиона во Львове”, - убежден вице-премьер.

Справка УНИАН. 4 августа на сессии Львовского городского совета было принято решение о выделении 80 млн. грн. на начальные работы по сооружению стадиона к Евро-2012. Также по результатам этой сессии управлению капитального строительства города дано разрешение на заключение договора генерального подотряда на строительство стадиона к Евро-2012. По словам городского председателя Львова Андрея САДОВОГО, договор является очень сложным, поскольку предполагает четкое понимание норм действующего законодательства Украины и других стран, но к середине августа он должен был быть завизирован.

15 августа во Львове начали подготовительные работы на месте строительства стадиона к Евро-2012 на ул. Стрыйской - Кольцевой. Предполагалось, что за август-сентябрь на участке снимут плодородный слой земли, обустроят строительную площадку, установят временное электроснабжение и водоснабжение, оградят территорию и установят информационные щиты.