Реконструкция “Олимпийского” начнется в начале декабря

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК убежден, что до конца ноября будет заключено соглашение с генподрядчиком реконструкции НСК “Олимпийский”, и в начале декабря на этом объекте начнутся строительные работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер заявил сегодня во время пресс-конференции по результатам заседания исполкома УЕФА в Бордо.

“У меня на данное время есть все основания, кроме существования проблем, считать, что этот этап мы пройдем. Мы начнем реконструкцию, и своевременно ее завершим”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер добавил, что демонтажные работы на самом главном объекте Евро-2012 в Украине уже практически завершены.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр И.ВАСЮНИК отмечал, что согласно проекту реконструкции и утвержденному графику работ реконструкция НСК «Олимпийский» будет завершена до 2010 года.

Разработку проектной документации по реконструкции стадиона осуществляло немецкое архитектурное бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Предусмотрены три стадии работ. Первая – презентация концептуального проекта на протяжении 60 дней. Вторая – собственно рабочий проект, который должен быть подан на протяжении 180 дней (параллельно будут осуществляться строительные работы). Третий этап – рабочая документация (параллельно сопровождение строительства до 2010 года).