Васюник: УЕФА возобновляет доверие к Украине

Правительство Украины считает решение Исполкома УЕФА, принятое на заседании в Бордо, которым подтверждается намерение провести финал чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше, как начало серьезного процесса возобновления доверия к возможности Украины своевременно и в полной мере реализовать программу подготовки к Евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

“Политическое решение Исполкома УЕФА принято, вопрос с повестки дня – быть или не быть чемпионату Европы 2012 года в Украине и Польше – снят. Но очень важно правильно понять его и сделать в Украине соответствующие выводы”, - отметил И.ВАСЮНИК.

Он подчеркнул, что такое решение УЕФА стало возможным благодаря выведению из кризисного состояния главного проекта к Евро-2012 – Национального спортивного комплекса “Олимпийский”, подтверждению правительством готовности достаточного финансирования подготовки инфраструктуры и согласованной работе правительства и Федерации футбола Украины.

И.ВАСЮНИК отдельно остановился на последней составляющей успеха, отметив весомую роль президента ФФУ Григория СУРКИСА в получение положительного для страны решения.

“Я хочу отметить, что высокий авторитет и репутация Григория Михайловича СУРКИСА в европейском футболе стали важным фактором на этом этапе налаживания сотрудничества и понимания между руководством УЕФА и Украиной”, - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Исполнительный комитет УЕФА принял окончательное решение о проведении финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше.

В то же время инспекторы УЕФА выразили ряд критических замечаний по поводу темпов подготовки инфраструктуры к чемпионату, а также выдвинули Украине и Польше пять требований, соблюдение которых является обязательным для его проведения.