7 компаний принимают участие в конкурсе на реконструкцию аэропорта в Одессе

Конкурсная комиссия по определению стратегического партнера по реконструкции «Международного аэропорта «Одесса» сейчас изучает предложения 7 компаний.

В Одесской облгосадминистрации сообщают, что, среди прочих, заявки поступили из Австрии, Испании, России и Кипра.

Определение стратегического партнера и формы партнерства состоится по окончанию конкурса в октябре 2008 года. После этого будет разработан бизнес-план с необходимыми финансовыми гарантиями и графиками относительно всех запланированных проектов из расширения и модернизации.