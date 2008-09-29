7 компаний принимают участие в конкурсе на реконструкцию аэропорта в Одессе
12:10, 29 сентября 2008Футбол 2012
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Победителя назовут через месяц
Конкурсная комиссия по определению стратегического партнера по реконструкции «Международного аэропорта «Одесса» сейчас изучает предложения 7 компаний.
В Одесской облгосадминистрации сообщают, что, среди прочих, заявки поступили из Австрии, Испании, России и Кипра.
Определение стратегического партнера и формы партнерства состоится по окончанию конкурса в октябре 2008 года. После этого будет разработан бизнес-план с необходимыми финансовыми гарантиями и графиками относительно всех запланированных проектов из расширения и модернизации.
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