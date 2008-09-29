В Одессе дефицит 5* гостиниц планируют заполнить круизными судами

В Одессе для покрытия определенного экспертами УЕФА дефицита номерного фонда категории 5 звезд для размещения участников и гостей Евро 2012 планируется задействовать 3 морских круизных судна категории 4-5 звезд на 2874 каюты, сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

В данное время Одесской ОДА начата работа с компаниями-владельцами круизных судов и Одесским морским торговым портом относительно экономической составляющей применения данного варианта – определения конечной стоимости проживания участников и гостей турнира для ее сравнения со стоимостью проживания в традиционных береговых объектах.

За планами облгосадминистрации, до конца 2011 года будет проведена реконструкция 14 гостиниц категории 5, 4 и 3 звезды общей емкостью 1464 номеров. В том числе 3 – 5-ти звездные (301 номер), 9 – 4-х звездные (1119 номеров) и 2 – 3-х звездные (44 номера).

В соответствии с гарантиями инвесторов на начало 2012 года в области планируется построить 9 гостиничных комплексов на 2236 номеров, в том числе 4 гостиницы категории 5 звезд (749 номеров) и 5 гостиниц категории 4 звезды (1487 номеров).