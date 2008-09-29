Сегодня пресс-конференция Суркиса и Васюника по заседанию УЕФА в Бордо

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС и вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сегодня, 29 сентября, проведут пресс-конференцию по итогам заседания Исполкома УЕФА в Бордо относительно подготовки нашей страны к Евро-2012.

Встреча с журналистами запланирована на 16.00 по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 8/16, сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ.

Как передавал УНИАН, 25-26 сентября во французском городе Бордо проходило заседание Исполкома УЕФА, на котором было принято решение оставить право на проведение финала чемпионата Европы из футбола 2012 года Украине и Польше. Интересы нашего государства на дежурном собрании оперативного органа руководства континентальным футболом, представлял президент ФФУ, член Исполкома УЕФА Г.Суркис.