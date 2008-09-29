Итоги 6-го тура английской Премьер-лиги

Лидеры чемпионата - Челси и Ливерпуль

В субботу и воскресенье прошли матчи 6-го тура английской Премьер-лиги. Уиган - Манчестер Сити 2:1 (Валенсия 16, Заки 33 пен. - Компани 22) Портсмут - Тоттенхэм 2:0 (Дефо 33 пен., Крауч 67) Эвертон - Ливерпуль 0:2 (Торрес 59, 62) Астон Вилла - Сандерленд 2:1 (Эшли Янг 17, Карью 33 - Сиссе 10) МЮ - Болтон 2:0 (Роналду 60, пен., Руни 77) Миддлсбро - Вест Бромвич 0:1 (Олссон 53) Ньюкасл - Блэкберн 1:2 (Оуэн 51, пен. - Самба 31, Санта Крус 41) Сток Сити - Челси 0:2 (Босингва 36, Анелька 77) Фулхэм - Вест Хэм 1:2 (Мерфи 59 пен. - Коул 43, Этерингтон 45) Арсенал - Халл Сити 1:2 (Фабрегас 50 - Джеованни 62, Кузен 66) Лидеры чемпионата: у Челси и Ливерпуля - по 14 очков, у Астон Виллы - 13, у Арсенала и Вест Хэма - по 12.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter