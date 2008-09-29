Итоги 6-го тура английской Премьер-лиги

10:27, 29 сентября 2008
Футбол 2012
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Лидеры чемпионата - Челси и Ливерпуль

В субботу и воскресенье прошли матчи 6-го тура английской Премьер-лиги.

Уиган - Манчестер Сити 2:1 (Валенсия 16, Заки 33 пен. - Компани 22)

Портсмут - Тоттенхэм 2:0 (Дефо 33 пен., Крауч 67)

Эвертон - Ливерпуль 0:2 (Торрес 59, 62)

Астон Вилла - Сандерленд 2:1 (Эшли Янг 17, Карью 33 - Сиссе 10)

МЮ - Болтон 2:0 (Роналду 60, пен., Руни 77) 

Миддлсбро - Вест Бромвич 0:1 (Олссон 53)

Ньюкасл - Блэкберн 1:2 (Оуэн 51, пен. - Самба 31, Санта Крус 41) 

Сток Сити - Челси 0:2 (Босингва 36, Анелька 77)

Фулхэм - Вест Хэм 1:2 (Мерфи 59 пен. - Коул 43, Этерингтон 45)

Арсенал - Халл Сити 1:2 (Фабрегас 50 - Джеованни 62, Кузен 66)

Лидеры чемпионата: у Челси и Ливерпуля - по 14 очков, у Астон Виллы - 13, у Арсенала и Вест Хэма - по 12.

 

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