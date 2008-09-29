Команда Блохина прервала победную серию Рубина
Итоги 23 тура российской Премьер-лиги
Лидер чемпионата России по футболу казанский "Рубин" потерпел поражение в домашней встрече с ФК "Москва", сообщает Лента.ру. Единственный гол в матче на 40-й минуте забил аргентинский нападающий гостей Эктор Бракамонте.
"Рубин" не проигрывал в чемпионате России с 10 мая, когда уступил на выезде "Спартаку" из Нальчика. Затем последовала серия из шести ничьих и шести побед подряд.
Казанский клуб с 48 очками остается во главе турнирной таблицы. На второе место в субботу вышел московский ЦСКА, после победы над "Томью" набравший 41 очко.
Результаты всех матчей 23 тура
"Рубин" - "Москва" - 0:1
"Сатурн" - "Амкар" - 0:0
"Терек" - "Химки" - 1:0
"Крылья Советов" - "Динамо" - 3:3
"Локомотив" - "Зенит" - 0:3
ЦСКА - "Томь" - 2:1
"Шинник" - "Спартак" - 1:2
"Спартак-Нальчик" - "Луч-Энергия" - 2:2