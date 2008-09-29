Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу

Первый гол на новой арене для Днепра, но...

Завершились сегодняшние матчи 9-го тура Чемпионата Украины по футболу. Днепр – Металлург З 1:2 (Невмывака 41, Лоло 57 авт. - Лёпа 82) Ильичевец – Арсенал 2:1 (Ярошенко 8, Кривошеенко 81 – Симоненко 49) Заря – Карпаты 1:0 (Райчевич 57) Ранее состоялись матчи: ФК Львов - Черноморец 0:2 (Васкес 73, Корытько 78) Шахтер - Металлург Д 1:1 (Илсиньо 50 - Димитров 89) Металлист - Ворскла 3:1 (Джексон 10, 84 пен., Слюсар 21 - Цурри 26) Таврия - ФК Харьков 1:1 (Ковпак 90, пен. - Гунчак 46) Динамо - Кривбасс 3:0 (Алиев 18, 47, Нинкович 27)

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