Результаты 9-го тура Чемпионата Украины по футболу
10:22, 29 сентября 2008Футбол 2012
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Первый гол на новой арене для Днепра, но...
Завершились сегодняшние матчи 9-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Днепр – Металлург З 1:2 (Невмывака 41, Лоло 57 авт. - Лёпа 82)
Ильичевец – Арсенал 2:1 (Ярошенко 8, Кривошеенко 81 – Симоненко 49)
Заря – Карпаты 1:0 (Райчевич 57)
Ранее состоялись матчи:
ФК Львов - Черноморец 0:2 (Васкес 73, Корытько 78)
Шахтер - Металлург Д 1:1 (Илсиньо 50 - Димитров 89)
Металлист - Ворскла 3:1 (Джексон 10, 84 пен., Слюсар 21 - Цурри 26)
Таврия - ФК Харьков 1:1 (Ковпак 90, пен. - Гунчак 46)
Динамо - Кривбасс 3:0 (Алиев 18, 47, Нинкович 27)
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