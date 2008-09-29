Шева ждет не дождется миланского дерби

Андрей Шевченко с нетерпением ожидает очередного миланского дерби, а Роналдиньо ждет не дождется своего первого матча против столь принципиального соперника.

Украинец забил 14 голов в 15-ти миланских дерби, включая полуфинал Лиги Чемпионов 2005-го года.

“Я счастлив снова окунуться в атмосферу дерби,” поведал Шевченко телеканалу Sky Italia .

“Выйду ли я на поле? Это надо спрашивать у тренера. Я всего лишь наслаждаюсь теплым приемом болельщиком, которые всегда мотивируют меня и дарят уверенность в себе.”

Football.ua