УЕФА выдвинул пять условий проведения Евро-2012 в Украине и Польше

Исполком УЕФА сегодня подтвердил намерение провести чемпионат Европы 2012 года в Украине и Польше, но выдвинул пять требований, соблюдение которых является обязательным условием его проведения.

Об этом идет речь в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщается на сайте uefa.com.

Во-первых, обе страны должны продолжать прикладывать необходимые усилия, так как любое промедление может поставить под вопрос проведение турнира в этих странах.

Во-вторых, УЕФА решит, сколько стадионов (и, следовательно, городов) и какие именно будут принимать матчи турнира. Минимум их может быть шесть, максимум - восемь, учитывая, что контракты были подписаны с восемью стадионами, городами и аэропортами.

В-третьих, количество стадионов (городов) не обязательно будет равным в двух странах.

Завершение работ на стадионах в Киеве и Варшаве остается основополагающим элементом всего проекта – четвертое условие.

И последнее – правительства обеих стран должны поддерживать свои национальные ассоциации и выполнять обязательства, данные УЕФА в отношении проекта, особенно те, которые касаются проживания и транспортной инфраструктуры.