Количество сборных в финале Чемпионата Европы увеличится до 24

Исполнительный комитет УЕФА сегодня на заседании в Бордо решил, что с 2016 года количество сборных команд-участников финальной стадии чемпионата Европы будет увеличено с 16 (сейчас) до 24.

С 2016 года все участники финальной стадии ЕВРО будут разделены на шесть групп по четыре команды в каждом квартете, сообщается на сайте uefa.com.

В плей-оффе будут выходить две сильнейшие команды каждой группы, а также четыре лучших сборных из числа тех, которые заняли третьи места. Таким образом, количество матчей финальной стадии увеличится с 31 до 51.

Чемпион Европы будет определяться за 31 день, соответственно график матчей станет более насыщенным. Это позволит сборным, которые не входят в элиту, с большей вероятностью пробиться в финальную часть первенства континента.

Формат отборочного цикла останется предыдущим – команды и в дальнейшем будут делиться на группы по пять или шесть сборных в каждой.