Кубок УЕФА переименован в Лигу Европы УЕФА

Исполком Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сегоднешнем заседании во французском городе Бордо принял решение об изменении названия Кубка УЕФА, который из сезона 2009/10 будет называться Лига Европы УЕФА, сообщается на сайте uefa.com.

На групповой стадии соревнований будут принимать участие 48 команд, причем клубы с каждым из противников будут встречаться не один раз, как сейчас, а дважды: дома и на выезде.

Турнир также получит новый логотип и визуальное оформление.

По убеждению президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, этим изменения пойдут на пользу турниру, а новый формат повысит интерес к соревнованиям и предоставит импульсу для Лиги УЕФА.

Решение об изменении формата соревнований было принято в грудных в 2007 году на заседании исполнительного комитета УЕФА в швейцарском Люцерне. Сегодня это решение было официально утверждено.