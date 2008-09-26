Пресс-конференция президента ФФУ перенесена на понедельник

Пресс-конференцию президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА за результатами заседания Исполкома УЕФА относительно оценки подготовки Украины и Польши к проведению финальной части чемпионата Европы из футбола 2012 года перенесено на понедельник, 29 сентября.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФФУ, дата проведения мероприятия изменилась в связи с тем, что заседание Исполкома УЕФА продолжалось больше запланированного времени и завершилось около 30 минут назад.

Время проведения пресс-конференции 29 сентября будет поставлено в известность дополнительно.