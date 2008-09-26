Пресс-конференция Суркиса состоится в пресс-центре стадиона «Динамо»

Пресс-конференция президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА по результатам заседания Исполкома УЕФА относительно оценки подготовки Украины и Польши к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года состоится в пресс-центре стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, ожидается, что участие в пресс-конференции также примет вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК

Пресс-конференция начнется в 19.00.

Телефон для справок: 521-05-33.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция состоится в Доме футбола (переулок Лабораторный, 7-а).