Пресс-конференция Суркиса состоится в пресс-центре стадиона «Динамо»
16:58, 26 сентября 2008Футбол 2012
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Место проведения изменилось!
Пресс-конференция президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА по результатам заседания Исполкома УЕФА относительно оценки подготовки Украины и Польши к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года состоится в пресс-центре стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, ожидается, что участие в пресс-конференции также примет вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК
Пресс-конференция начнется в 19.00.
Телефон для справок: 521-05-33.
Ранее сообщалось, что пресс-конференция состоится в Доме футбола (переулок Лабораторный, 7-а).
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