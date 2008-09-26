УЕФА окончательно оставил Евро-2012 за Украиной и Польшей
16:09, 26 сентября 2008Футбол 2012
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Решение исполнительного комитета
Исполнительный комитет УЕФА принял окончательное решение о проведении финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше, сообщает Рейтер.
В то же время инспекторы УЕФА высказали критические замечания по поводу темпов подготовки инфраструктуры к чемпионату.
Как сообщают официальные источники УЕФА, решение о проведении Евро-2012 в Украине и Польше является окончательным, и сомнений относительно перенесения чемпионата в другие страны нет.
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