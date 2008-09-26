УЕФА окончательно оставил Евро-2012 за Украиной и Польшей

Исполнительный комитет УЕФА принял окончательное решение о проведении финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше, сообщает Рейтер.

В то же время инспекторы УЕФА высказали критические замечания по поводу темпов подготовки инфраструктуры к чемпионату.

Как сообщают официальные источники УЕФА, решение о проведении Евро-2012 в Украине и Польше является окончательным, и сомнений относительно перенесения чемпионата в другие страны нет.