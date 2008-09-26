Терминал «D» в «Борисполе» будет строить турецкая компания

Аэропорт «Борисполь» и турецкая компания «Догуш Иншаат» подписали контракт на сумму 377 млн. долларов на строительство терминала «D».

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии подписания приняли участие вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ, заместитель министра транспорта и связи – глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ, представители турецкой компании, а также японской стороны.

Как отметил И.ВИНСКИЙ, по предварительным данным, строительство должно было занять 29 месяцев, однако, учитывая Евро-2012, компания “Догуш” согласилась построить терминал за 26 месяцев (два года и два месяца).

Финансирование контракта предусматривается частично за счет средств японской кредитной линии (167 млн. долларов) и частично за собственные средства аэропорта “Борисполь” (210 млн. долларов).

По словам А.ТУРЧИНОВА, недостающие средства будут получены как за счет средств аэропорта, а также путем привлечения кредитов.

В свою очередь И.ВИНСКИЙ отметил, что поскольку со времени планов строительства до подписания контракта прошло три года, то стоимость строительства существенно выросла. «Сегодня мы платим больше, чем могли бы заплатить три года назад», - отметил он.

Проектом терминального комплекса предусмотрено строительство пассажирского терминала, перрона для воздушных судов, автомобильных дорог, автомобильной эстакады, автостоянок и прочее.

В пассажирском терминала одновременно смогут пребывать до 14 тыс. человек, он будет оборудован 32 билетными кассами, 7 системами выдачи багажа, 40 стойками регистрации (в дальнейшем - до 60) и т.п. Перрон будет обеспечивать парковку и обслуживание до 21 воздушного судна разного класса.

Вокруг перрона предусмотрено строительство кольцевой автодороги для спецтранспорта. Кроме того, длина автомобильной эстакады, предусмотренной строительством, составит 1,34 тыс. метров, она будет иметь две полосы, один заезд и два съезда. Проект также предусматривает площадку для стоянки 850 легковых машин пассажиров, а также автостоянки для такси и автобусов.

В соответствии с контрактом, компания «Догуш Иншаат» должна построить бетонированную площадку перед терминалом, рулежные дорожки, дороги, наземный паркинг для автомобилей, путепроводы внешнего двора, здание международного пассажирского терминала площадью около 83,5 тыс. кв. м вместе со всеми необходимыми работами, оборудованием, коммуникациями, меблировкой и прочее.

Напомним, «Догуш Иншаат» выиграла тендер на строительство терминала «D» 5 июля 2008 года.

Справка УНИАН. 29 марта 2005 года в Киеве было подписано Соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития ГМА «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму до 19 миллиардов 92 миллионов иен (около 180 млн. долл.). 16 июня 2005 г. ВР ратифицировала его. Субкредитное соглашение подписано с банком-агентом в Украине – Государственным международным экспортно-импортным банком 22 сентября 2005 г. с выплатой 2,5% годовых. Срок, на который предоставлен кредит, - до 10 марта 2035 г. Срок погашения кредита - с 10 сентября 2015 г. по 10 марта 2035 г. Дата закрытия кредитной линии - 31 декабря 2010 г.

В июле 2008 г. был определен победитель тендера на строительство этого терминала - турецкая группа «Dogus/Alarko/YAD», контракт с ней должен подписать банк JBIC. Начало строительства терминала запланировано на 2008 год, завершение - на конец 2010-го - начало 2011 года. Пропускная способность здания пассажирского терминала первой фазы строительства составит 1500 пас./час/пик, а введение в эксплуатацию терминала вместе с имеющимися мощностями аэропорта обеспечит обслуживание «Борисполем» 8,1 млн. пассажиров в год.