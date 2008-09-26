Представитель УЕФА: думаю, категоричных решений по Евро-2012 не будет

Член исполкома УЕФА, почетный президент российского футбольного союза Вячеслав КОЛОСКОВ считает, что на сегодняшнем заседании Исполнительного коммитета УЕФА в Бордо категоричных решений по Евро-2012 принято не будет.

По его словам, пока никакого решения о судьбе Евро-2012 нет, сообщает «Спорт Экспресс».

В.КОЛОСКОВ сообщил, что сегодня, 26 сентября, будет заслушан доклад специальной комиссии УЕФА, которая отслеживает ежедневные изменения в Украине и Польше. «Потом послушаем отчеты СУРКИСА и ЛИСТКЕВИЧА, и после этого сделаем вывод. Но у меня ощущение, что никаких категоричных решений принято не будет», - сказал эксперт.

Он считает, что в обеих странах налицо положительная динамика, которая будет принята к сведению, просто теперь будет ужесточен контроль с учетом складывающейся ситуации.

В.КОЛОСКОВ пояснил, что в Украине возросла конфронтация между политическими лидерами и важно, чтобы это обстоятельство не повлияло отрицательно на подготовку к чемпионату Европы.

В то же время, отметил почетный президент РФС, в декабре и феврале пройдут следующие заседания исполкома и никогда не поздно принять решение.

«Если комиссия увидит, что ничего не происходит, то она вполне может созвать совещание исполкома УЕФА и там принять серьезное решение», - подитожил В.КОЛОСКОВ .