Делегаты Федеральных земель ФРГ изучают перспективы Донбаса

В Донецке 25-26 сентября для участия в кооперационном форуме находится делегация Федеральных Земель Германии Саарланд и Райнланд–Пфальц.

Во время мероприятия запланировано встречи с руководителями предприятий региона для обсуждения перспектив последующего сотрудничества, сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В рамках визита состоялась встреча председателя ОГА Владимира ЛОГВИНЕНКО с делегатом немецкой Экономики в Украине госпожой Карин РАУ и директором центра развития Центральной и Восточной Европы земли Райнланд–Пфальц Вальтером ШТРУЦЕМ, который возглавляет делегацию.

Во время встречи с руководителем области В.ШТРУЦ сообщил, что немецкая сторона готова к сотрудничеству с регионом в сфере строительства, коммунальной сфере и подготовки инфраструктуры города к ЕВРО-2012.

В.ШТРУЦ также поделился впечатлениями от пребывания в Донецке. Он отметил, что три года тому назад был в городе с бизнес-визитом и сегодня очень потрясен изменениями, которые состоялись за эти годы – архитектурные изменения города, строительство гостиниц, строительство нового стадиона европейского уровня.