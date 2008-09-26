”ПриватБанк” продает билеты на футбол через банкоматы

"ПриватБанк" реализовал технологию продажи билетов на футбол через свои банкоматы. Об этом на корпоративном блоге сообщает председатель правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ.

По его информации, перед открытием нового стадиона в Днепропетровске этой услугой воспользовалось 1,5 тыс. человек.

«Отмечу, что пока технология несовершенна. В банкоматах можно было купить билеты лишь двух ценовых категорий. Но совсем скоро – уже через несколько месяцев – появится возможность выбирать места по всему стадиону», - говорит А.ДУБИЛЕТ.

Предправления отмечает, что если сейчас билеты, которые выдает банкомат, нужно менять в кассах стадиона на обычные билеты, то скоро банкомат будет печатать на чеках штрих-код, по которому сразу можно будет войти на стадион.

«Сейчас новую технологию применяем в Днепропетровске. Но очень скоро мы предложим применить ее и другим футбольным клубам, обязательно запустим продажу билетов и в Приват24», - говорит А.ДУБИЛЕТ.

Справка УНИАН. ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году.

Активы банка на 1 июля т.г. составили 68,019 млрд. грн., обязательства - 60,376 млрд. грн., собственный капитал - 7,643 млрд. грн.,

Уставный капитал банка на 1 июля 2008 года - 4 млрд. 228,25 млн. грн.

Чистая прибыль «ПриватБанка» по итогам первого полугодия т.г. составила 738,931 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2008 года совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имели равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Так, доля прямого участия каждого составляла 43,44%, опосредованного - 9,59%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.