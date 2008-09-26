В Польше не исключают, что УЕФА может лишить их Евро-2012

Президент польской федерации футбола Михал ЛИСТКЕВИЧ выразил озабоченность по поводу того, что УЕФА может лишить Польшу и Украину права на проведение Евро-2012.

Об этом сообщают “Подробности” со ссылкой на Sky Sports.

Чиновник признал, что его страна не вполне укладывается в сроки подготовки к организации первенства.

"Для проведения финального турнира в Польше недостаточно развита инфраструктура. Кроме того, вряд ли за четыре года мы успеем полностью уладить транспортные вопросы. Если бы в нашей стране проходил чемпионат Европы-2016, мы бы успели подготовиться. Но надо реалистично смотреть на вещи: к 2012 году польские дороги, скорее всего, не удастся привести в порядок. Да и вообще транспорт - самая серьезная проблема, ведь, к примеру, наш Гданьск и украинский Донецк разделяют 1500 километров. Если УЕФА примет решение отдать Eвро другой стране, мы ему подчинимся", – заявил М.ЛИСТКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 25-26 сентября во французском городе Бордо проходит двухдневное заседание исполкома УЕФА, на котором будет принято окончательное решение о том, в состоянии ли Украина и Польша провести финал чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

На очередном собрании оперативного органа руководства континентальным футболом Украину представляет президент ФФУ, член Исполкома УЕФА Григорий СУРКИС.