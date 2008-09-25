Европейские банки привезут во Львов инвестиционные проекты

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Немецкий банк развития KFW будут презентовать бизнесменам и политикам пути развития Львова в сотрудничестве с европейскими банками.

Событие состоится в рамках 8 Львовского международного экономического Форума «Европейское партнерство – открытые возможности», сообщили УНИАН во Львовском горсовете.

В рамках Форума состоится встреча городского председателя Львова Андрея САДОВОГО, Днепропетровска Ивана КУЛИЧЕНКО и Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с руководителями ведущих финансовых учреждений, которые сегодня представлены в Украине, – ЕБРР, ЕІБ, KFW.

Для городов, которые принимают ЕВРО-2012, Европейским инвестиционным банком выделено свыше 2 млрд евро на проекты в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры, ЄБРР - 30 млн. евро, а KFW – 20 млн. евро на систему общественного транспорта.

Во Львове проекты инфраструктуры будут касаться южной части города. В частности речь будет идти о 11 новых дорожных развязок, 2 новых дороги и 1 трамвайная линия.

Как сообщал УНИАН, с 1-3 октября во Львове будет проходить VIII Львовский международный экономический форум “Европейское партнерство - открытые возможности”. Ожидается, что в работе форума примут участие Президент Виктор ЮЩЕНКО и члены правительства, Еврокомиссар по вопросам регионального развития Данута ХУБНЕР, представители бизнесовых кругов Украины и Евросоюза.