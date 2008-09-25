Суркис завтра расскажет о заседании УЕФА в Бордо

Президент ФФУ Григорий СУРКИС завтра, 26 сентября, по возвращении в Киев проведет пресс-конференцию, во время которой сообщит результаты заседания Исполнительного комитета УЕФА в Бордо относительно оценки подготовки Украины и Польши к проведению финальной части Евро-2012.

Ожидается, что на вопросы журналистов также ответит вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ.

Федерация футбола Украины приглашает представителей отечественных и зарубежных СМИ получить свежайшую и самую компетентную информацию из первых рук о последующих перспективах участия Украины в проекте Евро-2012.

Пресс-конференция начнется в 19.00 в Доме футбола (пров. Лабораторный, 7а).

Телефон для справок: 521-05-33.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, во французском городе Бордо началось двухдневное заседание исполкома УЕФА, на котором будет принято окончательное решение относительно того, в состоянии ли Украина и Польша быть хозяевами финала чемпионата Европы из футбола 2012 года.

На очередном собрании оперативного органа руководства континентальным футболом интересы Украины представляет президент ФФУ, член Исполкома УЕФА Г.СУРКИС.