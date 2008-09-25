ЮАР предлагает Донецку помощь в подготовке ЧЕ-2012
12:33, 25 сентября 2008Футбол 2012
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После своего ЧС-2010
Южно-Африканская Республика (ЮАР) может оказать помощь Донецкую в вопросе подготовки к ЕВРО-2012, поскольку именно в Южной Африке пройдет Чемпионат мира по футболу в 2010 году.
Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол ЮАР в Украине Андрис ФЕНТЕР во время встречи с главой облгосадминистрации Владимиром ЛОГВИНЕНКОМ в рамках своего визита на Донбас, сообщили в ОГА.
Посол, в частности, отметил, что его страна готова к сотрудничеству и обмену опытом по организации спортивных мероприятий.
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