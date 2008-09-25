Анчелотти: Шевченко и Роналдинью находятся не в лучшей форме
12:03, 25 сентября 2008Футбол 2012
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Но “Милану” без них никак
Главный тренер "Милана" Карло АНЧЕЛОТТИ заявил, что нападающие Андрей ШЕВЧЕНКО и РОНАЛДИНЬЮ находятся сейчас не в лучшей форме, сообщает “Спорт-Экспресс”.
Нужно отметить, что оба футболиста не попали в стартовый состав россонери во вчерашнем матче чемпионата Италии с "Реджиной" (2:1).
"Я люблю преодолевать трудности. Надеюсь, нам удастся найти выход из той непростой ситуации, в которой находятся сейчас РОНАЛДИНЬЮ и Андрей ШЕВЧЕНКО”, - сказал К.АНЧЕЛОТТИ.
То, что они не попали в стартовый состав, отметил наставника "Милана", объясняется исключительно их игровыми кондициями.
«Было бы безумием предполагать, что, например, РОНАЛДИНЬЮ не нужен команде", -подчеркнул он
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