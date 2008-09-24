Львов организует транспортное движение по примеру Швейцарии и Австрии

Представители Львовского городского совета приняли участие в международном семинаре «Распространение опыта транспортного обеспечения UEFA EURO 2008 TM» в Цюрихе, где ознакомились с опытом организации транспортного движения во время игр чемпионата в Швейцарии и Австрии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, львовяне получили статистическую информацию относительно транспортных потоков разных видов транспорта, времени прибытия на событии, зависимость потоков от команд-участниц.

В рамках мероприятия представители Транспортных систем Австрии, Швейцарии и общенациональные организаторы UEFA EURO 2008™ поделились опытом и знаниями по организации развития дорожного движения во время последнего Чемпионата Европы из футбола с украинскими и польскими коллегами.

Проведен обмен информацией относительно транспортной инфраструктуры с представителями принимающих городов Польши (Варшава, Познань и Вроцлав), Швейцарии (Базель, Цюрих, Женева) и Австрии (Клягенфурт, Инсбрук).

Полученная информация будет использоваться при разработке транспортной концепции проведения игр финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу во Львове.