Определились соперники 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Сегодня, 24 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Датагруп - Кубок Украины сезона-2008/09, сообщили УНИАН в информ-службе ФФУ.

Представители клубов, которые продолжают борьбу за почетный трофей, по очереди, в соответствии с местом команд в рейтинге, тянули жребий для определения номера в сформированной предварительно сетке, которая выглядела следующим образом: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16. Исходя из нее, команда, которая вытянула шарик с номером «один», малая получить соперника, которому досталась бы двойка.

Следовательно, процедура жеребьевки определила такие пары:

«Динамо» (Киев) - «Заря» (Луганск)

«Закарпатье» (Ужгород, Д1) - «Шахтер» (Донецк)

«Металлист» (Харьков) - «Арсенал» (Киев)

«Оболонь» (Киев, Д1) - «Ворскла» (Полтава)

«Феникс-Илличевец» (Калинино, Д1) - «Таврия» (Симферополь)

ПФК «Александрия» (Д1) N - «Днепр» (Днепропетровск)

«Сталь» (Алчевск, Д1) - ФК «Львов»

ФК «Харьков» - «Металлург» (Донецк)

Матчи состоятся 29 октября на полях команд, которые указаны первыми.