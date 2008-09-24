Завтра в Бордо будут решать судюбу Евро-2012

Завтра, 25 сентября, во французском городе Бордо начнется двухдневное заседание исполкома УЕФА, на котором будет принято окончательное решение относительно того, будет ли проходить финал чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше, пишет газета “Сегодня” (№ 214 от 24 сентября 2008 года).

Ожидается, что по результатам заседания будет принято окончательное решение относительно способности Украины и Польши стать хозяевами континентального первенства по футболу 2012 года.

Отечественные эксперты считают, что УЕФА не лишит Украину и Польшу права на проведение Евро-2012.

Так, директор исполнительной дирекции по проведению Евро-2012 Иван ФЕДОРЕНКО исключает вероятность такого развития событий, потому что, по его словам, “последняя оценка наблюдательного совета УЕФА – Украина и Польша сделали большой шаг вперед и на бумаге показали практически все, что будет в 2012 году”. Теперь, добавил он, осталось реализовать эти планы.

Исполком УЕФА будет заседать на протяжении семи часов 25-26 сентября, поскольку в повестке дня у него есть еще пакет важных вопросов.

В частности, относительно количества команд-участниц финальной части чемпионатов Европы. Сейчас их 16, а с финала – 2016 могут увеличить до 24.