Дети рисуют ЕВРО – 2012
12:15, 24 сентября 2008Футбол 2012
0 0
Конкурс прошел в Харькове
С целью популяризации проведения игр финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, по инициативе Червонозаводской районного в г. Харькове совета, состоялся районный конкурс детского рисунка по тематике «ЕВРО – 2012».
Участие в конкурсе приняли детские художественные коллективы Червонозаводского района, детские клубы по месту жительства и районные изостуди, сообщают в горсовете.
По результатам конкурса победу одержала изостудия «Солнышко» клуба «Кругозор» Червонозаводского района под руководством Пальниченко Ирины Александровны.
Победителям вручили ценные подарки от Харьковского городского совета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter