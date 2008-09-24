Дети рисуют ЕВРО – 2012

С целью популяризации проведения игр финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, по инициативе Червонозаводской районного в г. Харькове совета, состоялся районный конкурс детского рисунка по тематике «ЕВРО – 2012».

Участие в конкурсе приняли детские художественные коллективы Червонозаводского района, детские клубы по месту жительства и районные изостуди, сообщают в горсовете.

По результатам конкурса победу одержала изостудия «Солнышко» клуба «Кругозор» Червонозаводского района под руководством Пальниченко Ирины Александровны.

Победителям вручили ценные подарки от Харьковского городского совета.