Городские районы Харькова разработают свои программы подготовки к Евро-2012

Районные в городе Харькове советы должны в срок до 1 ноября разработать целевые программы подготовки объектов инфраструктуры районов согласно с Генеральным планом проведения чемпионата Евро -2012 по футболу и концепции приведения в надлежащее состояние сооружений, зданий, объектов инфраструктуры и прилегающих территорий, за маршрутами движения участников и гостей чемпионата, независимо от формы собственности.

Соответствующие поручения сегодня дал Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН, сообщают в пресс-службе горсовета.

Кроме того, были предоставлены ряд поручений Департаментам и управлениям Харьковского городского совета, в частности, относительно определения первоочередных заданий и мероприятий выведения из «красной» зоны риска объектов инфраструктуры размещения, развития территории по периметру стадиона «Металлист», разработки плана финансирования заданий и мероприятий Городской целевой программы до конца 2008 года и тому подобное.