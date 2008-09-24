ЕВРО-2008 собрал полмиллиона для жертв войны в Афганистане

За время проведения Чемпионата Европы по футболу 2008 года в Австрии и Швейцарии собрано более 500 тыс. евро в помощь жертвам противопехотных мин в Афганистане.

Эта акция прошла в рамках совместной благотворительной программы УЕФА и Международного Комитета Красного Креста (МККК) "Получи очко для Красного Креста", сообщается на сайте uefa.com.

Собранные средства будут потрачены на протезы и реабилитационные программы для более 3500 людей из 15 тысяч нуждающихся. В МККК уверены, что это позволит жертвам военных действий вернуться к полноценной жизни, интегрироваться в общественную деятельность, заняться профессиональным обучением и трудоустройством.

Всего в ходе ЕВРО-2008 шестнадцатью сильнейшими сборными континента было забито 77 голов, а значит 308 тыс. евро было получено только от УЕФА, поскольку футбольный союз обещал жертвовать четыре тысячи за каждый мяч. Еще более 200 тысяч были собраны фанатами, которые приняли участие в широко развернувшейся в интернете кампании.

Гуманитарным чемпионом континента благодаря 10 забитым голам и щедрости своих болельщиков стала в итоге сборная Германии, а на втором и третьем местах финишировали испанцы и голландцы.

Лукас Подольски забивает один из 10 голов сборной Германии на чемпионате (©Getty Images)