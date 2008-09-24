Германия не претендует на Евро-2012

Право на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года не передадут от Украины к Германии.

Как передает “Немецкая волна”, мнения о том, что ФРГ готова заменить Украину в организации европейского футбольного первенства, опроверг генеральный секретарь Немецкого футбольного союза Вольфганг НИРСБАХ.

В связи с этим он заявил: “Мы с уважением относимся к странам-организаторам и полностью поддерживаем их”. Кроме того, по словам В.НИРСБАХА, УЕФА не обращалась к Германии с соответствующим запросом.

Как отмечает “Немецкая волна”, особенно в британской прессе в последнее время неоднократно появлялись сообщения о том, что именно Германия может выступить в тандеме с Польшей, если Украина так и не достигнет необходимых для проведения Евро-2012 критериев. Кроме того, во вторник немецкое спортивное информационное агентство SID не исключило возможности использования стадионов в Берлине и Лейпциге, в случае лишения Украины права на организацию европейского первенства. Ранее ряд средств массовой информации среди альтернативных стран для проведения Евро-2012, кроме Германии, называли также Испанию и Италию.

В то же время в Германии отмечают, что лишение Украины права на проведение Евро-2012 стало бы личным поражением для президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, который выступает за большую открытость европейского футбола на Восток. По мнению немецких обозревателей, М.ПЛАТИНИ сейчас возможно пытается выиграть время. Они не исключают, что Украина может получить еще один шанс для преодоления проблем в подготовке к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, 25-26 сентября во французском городе Бордо состоится заседание исполкома УЕФА, на котором планируется принять окончательное решение относительно того, будет ли проходить Евро-2012 в Польше и Украине.

Президент УЕФА М.ПЛАТИНИ неоднократно указывал Польше и Украине на серьезные организационные проблемы в подготовке к чемпионату.