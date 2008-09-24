«Укрзализныця» выполнила 80% работ по подготовке к Евро-2012

«Укрзализныця» уже выполнено 80% нынешнего плана подготовки железнодорожного транспорта к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци» , основным направлением работы остается внедрение на железных дорогах Украины скоростного движения пассажирских поездов.

Для этого выполнены ремонтно-строительные работы на направлениях: Киев–Полтава–Красноград–Лозовая–Донецк, Красноград–Днипропетровск, Киев–Жмеринка–Львов. В целом на направлениях скоростного движения уже выполнены ремонтно-путевые работы на общую сумму свыше 147 млн. грн.

В частности, модернизованы 37,015 км. колеи, произведен капитальный ремонт 14,94 км. колей, средний ремонт – 82,925 км. и комплексно-оздоровительный ремонт – 89,58 км. Также, на протяжении 2008 года заменено 18,3 км. рельсов на новые и заменено 180 стрелочных переводов.

Параллельно проведены работы по комплексной модернизации участка железнодорожного направления Полтава-Бурты-Користивка для разгрузки участков железнодорожных направлений, которыми будут двигаться пассажирские поезда с болельщиками на Евро-2012.

На строительстве парной колеи Бурты–Користивка с одновременным проведением модернизации путевого хозяйства при проведении электрификации в текущем году выполнены работы по укладке 20,57 км. новой колеи на сумму 29,48 млн. грн. Было модернизировано 0,875 км. колеи, капитально отремонтировано 3,14 км., заменено 16 комплектов стрелочных переводів на новых.

При электрификации участка Полтава–Бурты-Користивка установлено 4071 опора контактной сети, смонтировано 2257 консолей и 358 жесткие поперечины, роскатано 166 км. несущего троса и 155 км. контактного провода.

Также в планах железнодорожников к проведению чемпионата построить пригородные пассажирские вокзалы на станциях Донецк, Днепропетровск, Львов, выполнить ремонт вокзальных комплексов в пределах Киевского железнодорожного узла и завершить строительство пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница.