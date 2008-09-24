«Шахтер» разрабатывает сценарий открытия нового клубного стадиона

ФК «Шахтер» предложил «лучшим мировым режиссерам» разработать сценарий открытия нового клубного стадиона «Донбасс Арена» летом 2009 года.

Об этом сегодня в Донецке на презентации бренда нового стадиона сообщил директор по эксплуатации стадиона Александр АТАМАНЕНКО.

«В настоящее время наша компания проводит тендер, к участию в котором мы пригласили лучших мировых режиссеров и продюсеров, которые имеют опыт великих арен, Олимпийских игр, Евро», - сказал он.

Кроме того, генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей ПАЛКИН добавил, что информация о деталях презентации нового стадиона «является конфиденциальной».

«Как минимум, это будет матч», - заключил С.ПАЛКИН.

На фото: А.АТАМАНЕНКО (слева), С.ПАЛКИН (справа).

Фото с официального сайта ФК "Шахтер"