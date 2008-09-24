Новый стадион ФК «Шахтер» в Донецке получил название «Донбасс Арена»

Президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ в Донецке на торжественной презентации бренда нового клубного стадиона огласил его название - «Донбасс Арена».

Как передает корреспондент УНИАН, Р.АХМЕТОВ отметил, что в марте 1999 года побывал в Париже на матче сборных команд Франции и Украины, «почувствовал ту незабываемую атмосферу», и у него «сразу появилась мечта - построить пятизвездочный стадион в Донецке».

Президент «Шахтера» подчеркнул: «Не зря говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет». «Я горжусь тем, что родился и вырос в Донецке. Донецк - это столица Донбасса. Донбасс - это символ труда. Это - индустриальный край, где живут и работают сильные, трудолюбивые и достойные люди», - сказал Р.АХМЕТОВ.

«Я хочу, чтобы наш край знал весь мир. И в честь нашего края будет назван новый стадион в Донецке. Имя его - «Донбасс Арена», - отметил президент «Шахтера».

Фото с официального сайта ФК "Шахтер"