Червоненко предлагает страховать инвестиционные проекты ЕВРО-2012

Председатель Национального агентства по вопросам подготовки ЕВРО-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО предлагает разработать новые прозрачные правила страхования рисков инвестиционных проектов ЕВРО-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Агентства, такое предложение он выразил сегодня во время встречи с президентом Лиги страховых организаций Украины Александром ФИЛОНЮКОМ.

«Внедрение новых правил страхования при сооружении объектов Чемпионата 2012 года будет гарантировать своевременность и полный объем страховых выплат инвестору в случае наступления страхового случая. Это поможет защитить интересы инвесторов и задействовать четкий механизм компенсаций возможных незапланированных убытков», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что Агентство выступает против любого принуждения и давления на инвестора. “Наша задача, - заметил Председатель Нацагентства, - упростить жизнь инвестору, а не создавать ему дополнительные преграды”.

В результате, для соблюдения прозрачности условий разработки новых правил страхования рисков инвестиционных проектов ЕВРО-2012 стороны решили вовлечь в данный процесс Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины.